 

КНДР відправила 150 повітряних куль з гноєм до Південної Кореї

  1. 29.05.2024
  2. Рубрика:

КНДР відправила 150 повітряних куль зі сміттям та гноєм до Південної Кореї. Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними військових Південної Кореї, повітряні кулі вночі впали у різних місцях по всій країні.

«Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії», — заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Як відомо, диктаторський режим КНДР підтримується фашистською РФ. Натомість Путін отримує від цієї країни снаряди для артилерії і балістичні ракети, які використовуються у війні з Україною.

Акція з розкидуванням на сусідню країну гною — це в дусі саме Росії, яка гадить по всьому світу, втручаючись у внутрішні справи всіх країн.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Как кошка отобрала котенка у ребенка (видео)

15.06.2015 - 20:55
Все мамы одинаковы. Они самозабвенно заботятся о своих детях и никому не дают их в обиду. Кошки не исключение. Когда маленький человеческий ребенок захотел поиграть с пушистым котенком, для него ...
читать

Настя Каменских разместила в Сети видео своего неудачного прыжка с парашютом

01.08.2016
Популярная певица Настя Каменских таки ...
читать

На арене цирка на лошадь напали тигр и львица, видео

15.01.2018
Сотни зрителей цирка в китайской ...
читать

Появилось видео нападения чиновницы на женщину с плакатом «Королевская, возвращайся в Кремль»

05.05.2017
Пророссийский политик Наталья Королевская регулярно сеет ...
читать