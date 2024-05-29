КНДР відправила 150 повітряних куль з гноєм до Південної Кореї
КНДР відправила 150 повітряних куль зі сміттям та гноєм до Південної Кореї. Про це повідомляє агентство Yonhap.
За даними військових Південної Кореї, повітряні кулі вночі впали у різних місцях по всій країні.
«Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії», — заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
Як відомо, диктаторський режим КНДР підтримується фашистською РФ. Натомість Путін отримує від цієї країни снаряди для артилерії і балістичні ракети, які використовуються у війні з Україною.
Акція з розкидуванням на сусідню країну гною — це в дусі саме Росії, яка гадить по всьому світу, втручаючись у внутрішні справи всіх країн.
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