Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру, – Зеленський

На сьогодні є підтвердження від 106 країн світу участі їх високих представників (в більшості випадків лідерів) у Саміті миру, який заплановано на 15 червня у Швейцарії.

На жаль, Китаю, який має величезний вплив на Росію, не підтвердив своєї участі. Більше того, за словами президента України Володимира Зеленського, Пекін допомагає Москві зривати саміт.

Про це Зеленський розповів на конференції «Діалог — Шангрі Ла» в Сінгапурі під час спілкування зі ЗМІ.

«Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті», — зазначив президент.

«Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент (США Джо Байден) буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру.

Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями», — підкреслив Зеленський.

Відмова Китаю, якщо це буде підтверджено офіційно, була досить вірогідною. Адже Китай отримує великий економічний зиск від санкцій проти Росії, першоджерелом яких є війна. Він захопив більшість російських ринків (автомобільний, побутової електроніки…), купує з дисконтом нафту, газ, ліс…

Заяви Китаю про прагнення миру теж не витримують критики, бо зводяться до російських «хотєлок» — припинення вогню і переговорів на рівних (тобто з урахуванням вимог Путіна про залишення за Росією захоплених територій)…

Нагадаємо також, що влада Китаю взагалі не вживає термін «війна», називаючи її образливим словосполученням «українська криза».

При таких розкладах участь Китаю у Саміті миру, скоріше за все, була б деструктивною.