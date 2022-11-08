Кім відреагував на заяви Стремоусова щодо наступу на Миколаїв

У голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма сьогодні під час брифінгу запитали щодо заяви гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова щодо того, що зараз затишшя перед бурею, а незабаром буде наступ на Миколаїв.

Кім сказав, що бачив декілька виступів Стремоусова і в нього сформувалася думка, що той страждає від «словесного поноса» — мовляв, каже все, що йому тільки прийшло до голови.

Щодо тиші, то Кім нагадав, що її немає, і кожну ніч наші військові знищують російські бази і логістику.

Відповідь голови області на це запитання див. на шостій хвилині.