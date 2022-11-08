 

Кім відреагував на заяви Стремоусова щодо наступу на Миколаїв

  1. 08.11.2022
  2. Рубрика:

У голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма сьогодні під час брифінгу запитали щодо заяви гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова щодо того, що зараз затишшя перед бурею, а незабаром буде наступ на Миколаїв.

Кім сказав, що бачив декілька виступів Стремоусова і в нього сформувалася думка, що той страждає від «словесного поноса» — мовляв, каже все, що йому тільки прийшло до голови.

Щодо тиші, то Кім нагадав, що її немає, і кожну ніч наші військові знищують російські бази і логістику.

Відповідь голови області на це запитання див. на шостій хвилині.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Настя Каменских сняла на видео зажигательный танец в бикини

29.10.2017 - 12:25
Не успели поклонники таланта Насти Каменских насладиться обсуждением новости о «паузе» в деятельности ее дуэта с Потапом, как поп-дива преподнесла новый повод для дискуссии. Артистка разместила в соцсети зажигательный танец ...
читать

Гройсман раскритиковал решение НКРЭКУ по введению доплат за газ: видео

01.04.2017
Премьер-министр Владимир Гройсман требует пересмотра ...
читать

Голый военный приставал к женщинам на улицах Чугуева: видео

26.06.2018
По улицам Чугуева Харьковской области ...
читать

В Раде опять скандал из-за языка: видео

14.03.2017
Оппоблоковец Александр Вилкул либо не ...
читать