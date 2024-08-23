Кеннеді вийшов з перегонів і підтримав Трампа

Сталося те, про що попереджали експерти — Трамп знову отримав певний бонус у передвирчих перегонах. На тлі відставання від Камали Харріс він може отримати додаткові голоси за рахунок такого ж самого дивного персонажа, як він сам.

Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді оголосив, про призупинкусвоєї кампанії і підтримку Трампа. Про це у п’ятницю, 23 серпня, повідомля The Washington Post.

Як зазначив Кеннеді, він не може просити людей підтримувати його, якщо у нього немає «реального шляху до Білого дому» (начебто до сьогодні він саме цим не займався!).

При цьому Кеннеді заявив про свою підтримку Трампа, зазначивши, що його привернули до нього такі питання, як свобода слова та війна в Україні.

Кеннеді також додав, що залишить своє імʼя у виборчих бюлетенях деяких штатів, що не вплинуть на результат виборів у листопаді.

Трамп вже визнав нову підтримку, назвавши Кеннеді «чудовим хлопцем», якого «всі поважають». За словами Трампа, під час його виступу в Арізоні до нього приєднається «спеціальний гість».

Раніше повідомлялося, що Трамп запропонував Кеннеді посаду в адміністрації в разі його виходу з перегонів. Після цього у команді Кеннеді заявили, що розглядають можливість завершення своєї президентської кампанії, заради підтримки Трампа.

Нагадаємо, раніше у мозку Роберта Кеннеді-молодшого виявили мертвого хробака, який ймовірно з’їв частину його мозку. Про це 8 травня поточного року повідомила New York Times.

Видання зазначало, що про це він особисто заявляв близько десяти років тому під час розлучення із дружиною. Так, у 2012 році Кеннеді сказав адвокатам, що хірург у Нью-Йоркській пресвітеріанській лікарні провів діагностику його мозку через проблеми із пам’яттю та запамороченням. За його словами, хірург вважає, що проблема «виникла через хробака, який проник у мій мозок і з’їв його частину, а потім помер».

«Очевидно, у мене є когнітивні проблеми… У мене втрата короткочасної пам’яті, і у мене є втрата довготривалої пам’яті, яка впливає на мене», — говорив тоді Кеннеді.

Його розлучення з Мері Річардсон Кеннеді, матір’ю чотирьох молодших дітей Кеннеді, було тривалим судовим процесом. Справа не була доведена до кінця через те, що Річардсон Кеннеді покінчила життя самогубством у 2012 році.

Свідки стверджували, що нинішній кандидат у президенти тиснув на дружину, не бажаючи надавати їй матеріальну підтримку.

Нині ж 70-річний Роберт Кеннеді-молодший зробив здоров’я, фітнес і здоровий спосіб життя наріжним каменем своєї кампанії.

Прессекретарка його кампанії Стефані Спір заявляла, що проблема була вирішена понад 10 років тому, і тепер він має міцне фізичне та психічне здоров’я. Ну-ну…