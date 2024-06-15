Кейт Вінслет назвала «кошмарною» сцену поцілунку з Ді Капріо

Англійська актриса Кейт Вінслет розповіла про свій поцілунок з Леонардо Ді Капріо у культовому фільмі «Титанік». Деталі вона розкрила в інтерв’ю Vanity Fair.

За словами знаменитості, поцілунки на знімальному майданчику були зовсім не такими, як усі думали. Зокрема, сцену, де вони з Леонардо цілуються, стоячи на носі корабля, було дуже складно знімати. Зокрема, Джеймс Кемерон хотів дуже специфічне світло для цієї сцени. Крім того, їй доводилося постійно підправляти макіяж, оскільки після поцілунку на її обличчі залишилися сліди штучної засмаги її партнера по фільму.

«Це був справжній кошмар. Причина виявилася в макіяжі: під час поцілунку він постійно псувався в нас обох, як і зачіски. І між дублями я фактично переробляла наш макіяж. Ми продовжували цілуватися, і на мені було багато макіяжу. Мені доводилося постійно його перевіряти на нас обох. Після кількох дублів я мала такий вигляд, ніби вимазалася плиткою карамельного шоколаду. Усе тому, що на мені залишався грим з його обличчя», — сказала вона.

Незважаючи на всі труднощі, актриса задоволена тим, як вийшли ці сцени, і зізналася, що Ді Капріо виявився справжнім романтиком.

Раніше повідомлялося, що на аукціон виставили костюм героя Леонардо Ді Капріо з фільму Титанік, у якому він зіграв Джека Доусона. А двері з фільму, за які трималися у воді Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо, у березні цього року були продані на аукціоні за 718 750 доларів.

Об’єкт знаходився в центрі сцени фільму, в якій головні герої Джек Доусон і Роуз ДеВітт Букатер намагаються врятуватися в крижаній воді після того, як корабель зазнав аварії. Однак на дверях є місце лише для однієї людини, тому Джек жертвує своїм місцем заради коханої.

Відомо, що двері, які також викликали дискусії про те, чи міг би вижити головний герой у виконанні Ді Капріо, були продані на аукціоні Heritage Auctions. На аукціоні зазначається, що двері насправді є частиною дверної рами над входом до лаунж-зони першого класу корабля.

Крім того, шифонова сукня Вінслет, яку вона одягла у фіналі фільму, була продана за 125 000 доларів.