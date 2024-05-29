Канада дозволила Україні бити по Росії поставленою нею зброєю

Україна може здійснювати удари по території Росії, зброєю, яку передала Канада, бо Оттава не озвучувала жодних умов з цього приводу Києву. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на пресконференції в середу, 29 травня. Тобто Україна і раніше мала право завдавати удари по РФ канадською зброєю.

«Ми вважаємо, що це питання дуже важливе. У нас із міністром (закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом, — ред.) була можливість поговорити про це. Після цього ми вирушаємо в НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему», — сказала вона.

Глава МЗС Канади зазначила, що в цьому питанні потрібно орієнтуватися на перспективу.

«Чому? Тому що Росія не має «червоних ліній», і тому ми маємо бути впевнені, що, коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці. І в Канаді немає жодних умов для постачань зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами», — підкреслила Жолі.

Нагадаємо, наразі вже десять країн ЄС виступили із заявами, що вони дозволяють Україні використовувати їхню зброю для завдавання ударів по території Росії. «За» виступили Франція, Литва, Латвія, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу дозволити України бити по російській території західною зброєю. У США позиція щодо ударів американською зброєю по російській території не змінилася: це «не заохочується». А насправді діє заборона.

Фактично нам потрібен, перш за все, дозвіл від США, адже саме наявна американська зброя може бути ефективною для ударів на великій відстані.