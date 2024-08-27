Какую приставку для телевизора купить

У компактных и недорогих медиаплееров есть ряд преимуществ. С их помощью можно легко апгрейдить даже самый обычный телевизор. Тогда пользователь вместо ограниченного количества функций получает полноценный доступ к интернету и другие полезные опции. Если вы устали смотреть скучное и обыденное аналоговое телевидение, без возможности отключить рекламу или самостоятельно выбрать контент, можно купить новый смарт-телевизор. Или усовершенствовать уже имеющееся устройство, дополнив его специальной приставкой.

Smart-приставка: что это

Это устройство можно назвать еще медиаплеером или смарт-боксом. Сути это не меняет, ведь телевизионные приставки предназначены для превращения устаревших моделей телевизоров в «умные» устройства с расширенным набором функций. Смарт-бокс можно назвать компьютером, который соединяется с телевизором при помощи специального кабеля. Внутри приставки находится плата со встроенным видеоадаптером, модулем подключения (связи), процессором, памятью (встроенной и оперативной), другим оборудованием. Покупатель получает медиаплеер уже готовым к использованию, достаточно только подключить его к телевизору. То есть с уже установленной операционной системой. Чаще всего такие устройства работают на базе ОС Android, но можно найти и модели, работающие на Windows или Linux. По сути приставка — это устройство ввода, которое делает возможным подключение телевизора к интернету или другим ранее недоступным сервисам. Управлять устройством можно используя кнопки, расположенные на самом боксе или же при помощи пульта ДУ. Доступ к интернету можно получить, подключившись к сети через кабель или используя беспроводное соединение (Wi-Fi). Среди дополнительных опций большинства моделей можно выделить наличие USB-порта для подключения флешки.

Параметры выбора

Покупать медиаплеер для прокачки своего телевизора нужно с учетом нескольких важных параметров.

Совместимость. Разъемы и кабели должны совпадать на обоих устройствах, иначе не получится их соединить. Или же придется дополнительно искать и покупать переходники и адаптеры. Последние 10 лет производители телевизоров оснащают их разъемом HDMI 2.0, к более старым моделям подходит порт «тюльпан» (RCA). Подключение к интернету. Некоторые модели могут подключаться исключительно к беспроводной сети, другие — только с использованием Ethernet-кабеля. Лучше, если устройство поддерживает оба способа. Потоковая передача. Эта функция позволит пользоваться стриминговыми сервисами и смотреть трансляции на видео-платформах. Объем памяти. Модели с большим объемом внутренней памяти являются полноценной альтернативой внешним накопителям. Скачав фильмы предварительно, можно будет воспроизводить контент даже при отсутствии доступа к интернету.

Перед покупкой желательно протестировать телевизионную приставку в магазине, чтобы убедиться, что управление ею не вызовет сложностей.