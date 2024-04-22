Как появились булавки: история одного из древнейших ювелирных украшений

Многие вещи, без которых сегодня мы не можем представить свою жизнь, миллионы лет назад выглядели совсем иначе. Но их предназначение за столько времени осталось прежним. Самый яркий пример такого предмета — обычная булавка. В своем современном воплощении она минимально отличается от изделий наших давних предков. Как и когда появились первые булавки? Какой путь они проделали и что могли рассказать о своем владельце? Рассказываем далее.

Появление и первые шаги

Подтверждением тому, что наши предки пользовались чем-то наподобие булавок еще в каменном веке, считаются найденные колючки растений и незначительно обработанные раковины морских животных, кости. С их помощью они могли скреплять части шкур животных, из которых и состояла их одежда.

Металлические образцы впервые появились только в бронзовом веке и, судя по археологическим находкам, использовались в основном на Востоке. Древние жители Месопотамии, Египетского царства тоже часто использовали булавки в качестве украшений, не только для одежды, но и в прическах.

Со временем украшение начали изготавливать и из драгоценных металлов — золота и серебра. Их дополняли характерными для конкретной культуры орнаментами и камнями. Самые удивительные образцы археологи и историки относят к культуре хеттов, этрусков, римлян. После падения Западной Римской империи эстафету подхватили и варварские племена, в особенности франки.

В Средневековье и Новое время булавки все еще считались одним из самых популярных ювелирных изделий для женщин и мужчин. Пик их популярности также приходится на XIX век. В то столетие в моду вошли модели для крепления женской шляпки к прическе и галстучные для мужчин.

Современные ювелирные булавки

Большая часть моделей конца XX — начала XXI века — это разновидности безопасной английской булавки, которую изобрели только в середине XIX века. До того она всегда представляла собой длинную острую иглу с тупым, украшенным и инкрустированным наконечником.

Самыми актуальными считаются булавки с:

россыпью мелких драгоценных камней;

украшениями в виде подковы, листочка клевера, сердца, цветка или целого соцветия;

эмалированными деталями;

подвесками и короткими цепочками.

Допустимо использовать украшение и без декоративных элементов, закрепить с его помощью галстук, шейный платок или повязку на голове. Размер современной булавки из драгоценных металлов — не более трех сантиметров.

Такой изящный аксессуар можно закрепить на галстук, как денди XIX века, лацкан пиджака или классического пальто, на кардиган или свитер, нарядное праздничное платье. Его допустимо носить отдельно или в комплекте с другими аксессуарами, которые перекликаются по дизайну или оттенку.