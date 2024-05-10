Антифриз, он же охлаждающая жидкость — отвечает за поддержание оптимальной температуры двигателя, предотвращая его перегрев и дорогостоящий ремонт. Но подобно любой другой жидкости, со временем антифриз https://atl.ua/avtohimiya/zhidkosti/ohlazhdayushchie-zhidkosti/tip3-antifriz теряет свои свойства. Так как часто нужно его менять, чтобы двигатель работал эффективно и долговечно?

Как часто менять антифриз?

Разные типы антифриза имеют разный химический состав, что влияет на срок их эксплуатации. Вот основные виды и их особенности:

Традиционный антифриз (такой как Tosol): Этот тип, изготовленный на основе минеральных компонентов, является самым дешевым вариантом. Однако он имеет самый короткий срок службы — около 2-х лет или 40 000 км пробега.

Этот тип, изготовленный на основе минеральных компонентов, является самым дешевым вариантом. Однако он имеет самый короткий срок службы — около 2-х лет или 40 000 км пробега. Карбоксилатный антифриз (G12, G12+): Эти варианты содержат органические кислоты, которые действуют точечно, образуя защитную пленку только на участках коррозии. Благодаря этому они служат дольше — до 5 лет или 100 000 км пробега.

Эти варианты содержат органические кислоты, которые действуют точечно, образуя защитную пленку только на участках коррозии. Благодаря этому они служат дольше — до 5 лет или 100 000 км пробега. Лобридный антифриз (G12++, G13):Сочетает органические и неорганические компоненты, обеспечивая комплексную защиту от коррозии и окисления. Это самый современный и самый длительный вариант — срок службы достигает 7-10 лет или 150 000 км пробега.

И если пришло время для замены антифриза в вашем авто, выбрать новую по лучшим ценам в Украине можно в автомагазине https://atl.ua.

Дополнительные факторы влияния на замену антифриза

Рекомендации по замене антифриза можно найти в инструкции по эксплуатации вашего авто. Производители учитывают материалы системы охлаждения и особенности двигателя, поэтому их советы всегда достойны внимания. Интенсивная езда, частые перегревы, эксплуатация в экстремальных температурах — все это ускоряет потерю свойств антифриза. При таких условиях интервал замены может быть меньше, чем заявлено производителем. Меняйте антифриз, если он обесцветился, стал мутным или содержит осадки. Это свидетельствует о потере защитных свойств и возможных проблемах с системой охлаждения.

Признаки того, что пора менять антифриз: