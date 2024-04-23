Кадиров намагається спростувати, що в нього смертельна хвороба

У глави Чечні Рамзана Кадирова відреагували на інформацію ЗМІ про те, що у нього нібито діагностували некроз підшлункової залози. Одразу були поширенні два відео з ним.

Як пише пропагандистське РИА Новости, після появи відповідної статті помічник Кадирова опублікував відео, на якому можна побачити тренування Кадирова у спортзалі.

«Вечірнє тренування. Ахмат — сила», — підписав він відео.

На відео Кадиров піднімає гантелі, посміхається і виглядає цілком здоровим, але коли було зняте відео невідомо.

За декілька годин до цього було оприлюднено відео з наради. Причому, одразу після виходу розслідування про хворобу Кадирова. На цьому відео останній сидить на чолі столу з чиновниками і обговорює участь Чечні у війні в Україні.

Аналізуючи відео, видання «Агентство» звернуло увагу на те, що Кадирова показують крупним планом загалом близько 40 секунд, але камера жодного разу не затримується на обличчі глави Чечні надовго. При цьому Кадиров переважно сидить в одній позі.

Нагадаємо, у понеділок видання Нова газета. Європа з посиланням на свої джерела повідомило, що Кадиров серйозно хворий, у нього «некроз підшлункової залози». А в адміністрації Путіна вирішили знайти Кадирову заміну і, швидше за все, вже визначились із наступником.

Зазначимо, що навіть якщо відео з наради і тренування свіжі, вони не можуть бути доказом відсутності хвороби. Лише тільки того, що стан Кадирова наразі не критичний.

Нагадаємо, у жовтні минулого року представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Українській правді пояснив, чому глава Чечні Рамзан Кадиров досі живий, попри заяви ГУР про його «дуже важкий стан». Відповідь проста й адекватна — підлікувався.

«Те, що він перебував у дуже важкому стані, — підтверджений факт. Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських еміратах. Багато лікувань проводилося і на території Росії, у тому числі в Москві. Мабуть, живучий», — сказав він.