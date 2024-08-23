Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для населення

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  1. 23.08.2024
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Кабмін продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Це дуже обнадійливо. На жаль, раніше так само не втримали попередні ціни на електроенергію.

«Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону», — зазначив він.

Шмигаль додав, що «ця зима буде дуже непростою».

За його словами, «попри ремонти та відновлення 24/7, все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики».

Нагадаємо, в Україні ціну на газ для населення встановлено на рівні 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м.

Тут варто розуміти, що реально люди сплачують трохи більше 10 гривень за кубометр газу, так як сплачується ще близько 2 грн. за доставку (раніше така плата взагалі не нараховувалася).

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