Яскравий спалах у небі над Україною: що за об’єкт спостерігали українці

Уночі 1 травня в деяких регіонах українці спостерігали за таємничим сяючим об’єктом. Астрономи вважають, що це був політ одного з типів метеорів – боліда.

Володимир Кажанов, астроном Харківського планетарію, розповів про природу яскравих спалахів, які вдалося зазнімкувати сьогодні українцям.

«Яскравий болід спалахнув в небі над Україною 1 травня 2024 року», – зазначив в дописі науковець.

На відео можна побачити, як політ таємничого об’єкта супроводжувався спалахами, а його слід мав неоднорідний колір. Яскравість його була настільки сильною, що змусила предмети на Землі кидати від неї тіні.

Явище розпочалося близько 01:15 у небі над кількома регіонами країни. Свідками спалахів, схожих на падіння метеорита, стали жителі Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

«Причиною цього явища є входження в атмосферу Землі крупного метеорита (невеликого астероїда). За першими оцінками його розмір може бути від 0,5 до кількох метрів. Існує велика імовірність випадіння метеоритів (рештків, уламків цього космічного тіла) на поверхню землі», – повідомив Володимир Кажанов.

Що цікаво, майже рік тому жителі Києва теж бачили падіння небесного тіла, яке називають болідом (метеором).

В цьому впевнені адміністратори наукового проєкту The Alpha Centauri. За їх даними, супутник NASA під назвою RHESSI мав іншу траєкторію і місце падіння.

В принципі, важко точно сказати, що то був за сполох ввечері 19 квітня 2023 року, який налякав мешканців столиці, але на падіння супутника це точно мало схоже. А ось на болід — цілком.

Спочатку була версія, що над Києвом щось збила ППО. Потім голова КМВА Сергій Попков заявив про падіння супутника (а він приблизно в цей час дійсно мав згоріти при вході в атмосферу Землі)… Але згодом в НАСА назвали місце, де впав супутник, і це дуже далеко від України.