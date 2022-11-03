Якщо Путін поїде на саміт G20, Україна в ньому участь не братиме, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде присутній президент Російської Федерації Путін.

Про це голова держави сказав на спільному брифінгу з президентом Греції, яка сьогодні знаходиться з візитом в Україні.

Зеленський зазначив, що ма чергову телефону розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Є підтвердження його запрошення на саміт. При цьому ще є час для визначення.

Нагадаємо, що в серпні в Київі була інша позиція. Як розповів тоді радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю українській службі ВВС, Зеленський планує взяти участь у саміті онлайн, перебуваючи в Україні. Однак якщо в Джакарті 15-16 листопада опиниться Путін, то буде там і президент України.

Подоляк пояснив, що присутність президента РФ безпосередньо означатиме, що відбувається його легітимація. І Україна до цього ставитиметься, як до ситуації, що всьому світу показують, ніби Росії можна було прийти в суверенну державу та вбивати дітей. Тому треба буде їхати і Зеленському, щоб на місці нівелювати все це…