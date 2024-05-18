Як і навіщо використовувати застосунок Резерв+

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  1. 18.05.2024
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Почав діяти електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+. Застосунок вже доступний для скачування на смартфонах.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Після оновлення даних у застосунку можна побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Завантажити застосунок можна:
для Android – за посиланням ;
для IOS – за посиланням.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.

Як відомо, новий закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, передбачає й те, що оновити свої дані в ТЦК мають і жінки — медики і фармацевти, які перебувають на військовому обліку. 

Міноборони стверджує, що станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. Ще сотні тисяч запитів – у черзі.

Відомство наголошує, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі», — повідомляє Міноборони.

У застосунку «Резерв+» також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіст.

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