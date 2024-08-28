Як годувати цуценя сухим кормом?

Від правильного підбору корму та режиму харчування залежить здоров’я, ріст і розвиток вашого улюбленця. Сухий корм є одним із найпопулярніших варіантів харчування для цуценят, завдяки своїм поживним властивостям і зручності у використанні. У цій статті зоомагазин Club4Paws надає рекомендації щодо вибору сухого корму для цуценяти та режиму годування.

Вибір правильного сухого корму для цуценяти

Перший крок у забезпеченні здорового харчування вашого цуценяти — це вибір якісного та відповідного сухого корму. На ринку представлено безліч варіантів готових раціонів для собак, але не всі вони однаково корисні для вашого вихованця. Важливо звернути увагу на кілька ключових факторів перед такою покупкою.

Вік і розмір породи мають велике значення при виборі сухого корму. Цуценята різного віку та порід мають унікальні потреби у поживних речовинах. Наприклад, великі тварини, такі як німецькі вівчарки або лабрадори, потребують харчування, який забезпечить підтримку здорового розвитку суглобів і кісток, оскільки вони швидко ростуть. Дрібні породи, такі як чихуахуа або йоркширські тер’єри, навпаки потребують корму з меншими гранулами, щоб уникнути ризику вдавлення та могти легко жувати корм.

Якість інгредієнтів — це головний аспект, на який варто першочергово звертати увагу. Перевагу слід віддавати кормам, які містять високоякісні білки тваринного походження, такі як м’ясо або риба, без додавання штучних консервантів, барвників та підсилювачів смаку. Важливо, щоб корм був збалансованим і містив всі необхідні вітаміни та мінерали для правильного росту та розвитку цуценяти.

Як правильно дозувати сухий корм для цуценяти?

Надмірне або недостатнє годування може призвести до проблем зі здоров’ям через дисбаланс поживних речовин, що негативно позначиться на самопочутті тварини. Як правило, виробники сухих кормів надають рекомендації щодо дозування на упаковці, але ці рекомендації можуть варіюватися залежно від конкретних потреб вашого цуценяти. Молоді тварини потребують більшої кількості калорій на кілограм ваги, ніж дорослі собаки, оскільки їх організм швидко росте і розвивається.

Кількість годувань на день також залежить від віку цуценяти. Дуже молоді цуценята, віком від 2 до 4 місяців, потребують 4-5 годувань на день невеликими порціями. З віком кількість годувань поступово зменшується: від 4 до 6 місяців — 3-4 рази на день, після 6 місяців — 2-3 рази на день. Після досягнення одного року більшість собак переходить на дворазове щоденне харчування.

Контроль ваги та загального стану цуценяти допоможе вам коригувати кількість корму. Якщо ви помічаєте, що ваше цуценя набирає надмірну вагу, варто трохи зменшити порцію або збільшити фізичну активність. Якщо ж цуценя виглядає худим або втрачає вагу, можливо, потрібно збільшити кількість корму або переглянути його якість і склад.

Режим годування і важливі поради

Режим годування має бути стабільним і регулярним. Це означає, що годування повинно відбуватися в один і той же час щодня. Такий підхід допомагає формувати у цуценяти звички до стабільного режиму і сприяє кращому засвоєнню їжі. Також важливо стежити за тим, щоб цуценя їло у спокійній обстановці, без зайвих подразників, які можуть відволікати його від їжі.

Цуценя повинно мати доступ до свіжої води, особливо якщо ви годуєте його сухим кормом, який містить менше вологи. Завжди стежте за тим, щоб миска з водою була чистою і наповненою.

Плавний перехід на сухий корм дозволить уникнути проблем з травленням. Впродовж 7-10 днів змішуйте старий корм з новим, поступово збільшуючи частку сухого корму. Це допоможе шлунку і кишківнику цуценяти адаптуватися до нової їжі.

Вибір правильного місця для годування також може вплинути на апетит і поведінку цуценяти. Обирайте спокійне і тихе місце, де ваш улюбленець не буде відволікатися і зможе зосередитися на їжі. Миска з кормом повинна бути на зручній висоті, щоб цуценя не мусило нахилятися занадто низько або тягнутися вгору.

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