Ізраїль запровадив щоденну «тактичну паузу» у секторі Газа

Ізраїль запровадив щоденну локальну «тактичну паузу» у бойових діях на півдні сектора Газа. Про це 16 червня повідомила пресслужба ЦАХАЛу (армії Ізраїлю).

Військові заявили, що пауза в районі Рафаха діятиме з 8 до 19 години за місцевим часом.

Мета її запровадження — забезпечити проїзд вантажівок з гуманітарною допомогою через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом.

Зазначається, що ізраїльська сторона погодила введення паузи з ООН та міжнародними організаціями.

Перед цим Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в середу, 12 червня, Ліван випустив по країні 160 ракет, і близько 90 ракет з них перетнули кордон північної частини Ізраїлю.

Кілька ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони, але решта впали, і внаслідок ракетного обстрілу виникло кілька пожеж.

А вже 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію в західній частині палестинського міста Рафах. Операція почалася із застосування важкої артилерії, бомбардувань, ударів з вертольотів та кораблів по об’єктах терористичної інфраструктури на захід від міста.

Палестинські джерела повідомляли про бомбардування ВПС у стилі «вогняного поясу» в Західному Рафіасі, включаючи інтенсивну стрілянину. Також літаки застосовували протибункерні бомби. Потім у ці райони пішли танки. Зверху їх супроводжували ударні дрони, усуваючи на шляху загрозу для сил. В арабських джерелах повідомили, що операція розпочалася після того, як ХАМАС відхилив пропозицію щодо припинення вогню.