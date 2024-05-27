Іспанія виділить Україні зброю на €1,1 млрд

Останніми тижнями низка країн Європи прийняли рішення про додоткове надання Україні зброї. Сьогодні стало про відповідне рішення Мадриду. Іспанія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги на загальну суму у понад 1,1 млрд євро. Про це сьогодні повідомила газета El Pais.

Джерела видання зазначають, що це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні. Про передачу зброї оголосять під час візиту українського президента Володимира Зеленського в Мадрид.

При цьому вказано, що на відміну від минулих поставок, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил Іспанії, а спеціально буде вироблено промисловістю країни.

Новий пакет допомоги включатиме постачання партії зенітних ракет Patriot, 19 танків Leopard 2A4, різні боєприпаси, засоби для боротьби з безпілотниками на інше обладнання.

Очікується, що Україна отримає більшу частину зброї до 30 червня.

На початку травня стало відомо, що Україна отримала ракети до комплексів Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими союзниками.

«У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння», — повідомляв міністр оборони України Рустем Умєров 22 травня.

Як повідомлялося раніше, Іспанія схвалила постачання Україні 19 танків Leopard 2 A4. Поставка буде здійснена двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев’ять — у вересні.