Іспанія готує до передачі Україні 10 танків Leopard 2

Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні. Його підготовка може бути завершена до 30 червня, пише El Pais.

За словами джерел видання, пакет допомоги включатиме: артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та важкі кулемети, захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії, перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.

Іспанські компанії також поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від дронів.

Зазначається, що військова допомога Україні спрямовуватиметься через НАТО. Саме Альянс координуватиме постачання з різних країн, замінивши Контактну групу по Україні Рамштайн.

Іспанія передасть Україні ракети для систем Patriot, на тлі того, що НАТО і ЄС вимагають від європейських країн, що мають цю систему американського виробництва, передати їх ЗСУ. Нагадаємо, про це El Pais повідомляло 26 квітня з посиланням на урядові джерела.

Рішення про передачу невеликої кількості ракет відбулося після відмови міноборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три батареї, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках. Одна з цих батарей розташована в місті Адана в Туреччині, а дві інші — на базі морської піхоти (Валенсія), і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні. Відомство заявило, що системи є єдиними ефективними в разі ракетної атаки — що «було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході». Також там поскаржилися, що іспанські збройні сили «недостатньо укомплектовані». Проте Мадрид погодився як компенсацію надати партію ракет Patriot. Однак це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.