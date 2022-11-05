Іран визнав постачання дронів до Росії

Офіційний Тегеран вперше визнав, що надавав Росії свої БПЛА. Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Аабдоллахіан заявив, що «невелика кількість» безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого.

При цьому він категорично намагається спростовувати звинувачення у поставках до РФ ракет класу «земля-земля».

Довіри до слів іранського міністра мало. Хоча б тому, що раніше Іран так само спростовував будь-які поставки дронів.

Також Амір-Аабдоллахіан заявив, що начебто спочатку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодився обговорити звинувачення про використання дронів, але потім українська делегація не з’явилася на зустріч.

Можна припустити, що в Київі вирішили не надавати Ірану докази використання Росією тих самих Шахедів, щоб в Тегерані не мали можливості знищити сліди…

В цій ситуації хочеться сподіватися на те, що Іран на фоні скандалу і можливих санкційних наслідків дійсно не стане постачати Росії ракети.