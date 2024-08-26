Інгебрігтсен побив рекорд у бігу, який тримався 28 років

Не стало ще одного «вічного» світового рекорду. На етапі Діамантової ліги 2024 у польському місті Хожув, було перевершено досягнення у бігу на 3000 метрів.

Автором нового рекорду став норвезький спортсмен Якоб Інгебрігтсен. 23-річний дворазовий олімпійський чемпіон подолав дистанцію 3000 метрів за 7:17.55.

Попередній світовий рекорд, який було встановлено ще 1 вересня 1996 року, належав кенійцю Даніелю Комену (7:20:67).

Діамантова ліга. 3000 метрів. 25 серпня

Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) — 7:17.55 (WR) Беріху Арегаві (Ефіопія) — 7:21.28 Йоміф Кеджелча (Ефіопія) — 7:28.44

Це не єдиний світовий рекорд на турнірі. Арман Дюплантіс продовжує штампувати рекорди у стрибках із жердиною.

Лише нещодавно, на Олімпіаді-2024 у Парижі, шведський легкоатлет оновив досягнення, встановивши його на рівні 6,25 метри. Утім не протрималось воно і трьох тижнів.

У Хожуві Дюплантіс стрибнув ще вище. Шведському легкоатлету підкорилась висота 6.26 м. Її Дюплантіс взяв з другої спроби.

Таким чином Арман встановив третій світовий рекорд за один рік, а сумарно це вже його десяте світове досягнення у кар’єрі.