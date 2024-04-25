 

Європарламент схвалив обмеження готівкових розрахунків

  1. 25.04.2024
  2. Рубрика:

Європейський парламент ухвалив пакет законів, покликаних посилити інструментарій ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Зокрема схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Йдеться також про посилення пильності щодо надбагатих осіб (загальні статки яких становлять не менше 50 млн євро), а також заходи щодо забезпечення дотримання адресних фінансових санкцій та запобігання їх обходу.

Нові закони надають підрозділам фінансової розвідки більше повноважень щодо аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також щодо призупинення підозрілих операцій.

Ухвалені документи передбачають комплексну перевірку і перевірку особи клієнтів і зобов’язують банки, які керують активами та криптоактивами або агенти з нерухомості повідомляти про підозрілу діяльність компетентним органам.

З 2029 року провідні професійні футбольні клуби, які беруть участь у великих фінансових операціях з інвесторами або спонсорами, зокрема рекламодавців і трансфер гравців, також зобов’язані будуть перевіряти особи своїх клієнтів, відстежувати транзакції й повідомляти про підозрілі дії в ПФР.

Повідомляється, що закони досі мають бути офіційно ухвалені Радою ЄС, перш ніж їх опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Странная реакция кошек на обычный огурец

29.11.2015 - 14:35
На видео подборка различных ситуаций с реакцией самых разных котов на обычный огурец. Чем он их не устраивает – выяснить не удалось. На все вопросы отвечают одно и то же ...
читать

Появилось видео решающей битвы Абраменко с китайским фристайлистом

18.02.2018
Сегодня вся Украина отмечает успех ...
читать

В Малайзии волосатый монстр в виде змеи выбрался на поверхность: фото, видео

13.10.2017
В небольшом малайзийском городе Алор-Сетар ...
читать

Ведущий BBC потрогал женщину за грудь в эфире: видео

17.05.2017
Курьезная история произошла с журналистом BBC ...
читать