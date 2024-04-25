Європарламент схвалив обмеження готівкових розрахунків

Європейський парламент ухвалив пакет законів, покликаних посилити інструментарій ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Зокрема схвалено загальноєвропейський ліміт у 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Йдеться також про посилення пильності щодо надбагатих осіб (загальні статки яких становлять не менше 50 млн євро), а також заходи щодо забезпечення дотримання адресних фінансових санкцій та запобігання їх обходу.

Нові закони надають підрозділам фінансової розвідки більше повноважень щодо аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також щодо призупинення підозрілих операцій.

Ухвалені документи передбачають комплексну перевірку і перевірку особи клієнтів і зобов’язують банки, які керують активами та криптоактивами або агенти з нерухомості повідомляти про підозрілу діяльність компетентним органам.

З 2029 року провідні професійні футбольні клуби, які беруть участь у великих фінансових операціях з інвесторами або спонсорами, зокрема рекламодавців і трансфер гравців, також зобов’язані будуть перевіряти особи своїх клієнтів, відстежувати транзакції й повідомляти про підозрілі дії в ПФР.

Повідомляється, що закони досі мають бути офіційно ухвалені Радою ЄС, перш ніж їх опублікують в Офіційному журналі ЄС.