Європарламент не визнав легітимність Путіна

Країни-члени Євросоюзу та міжнародна спільнота не повинні визнавати результати «виборів» 15-17 березня у Росії, за результатами яких «переможцем» оголосили Володимира Путіна. Відповідну резолюцію cьогодні прийняв Європарламент.

Документ підтримали 493 євродепутати, лише 11 виступили проти, ще 18 – утрималися.

Зазначено, що росіяни проводили «вибори» на окупованих територіях України. А всередині самої Росії процес «виборів» не був вільним чи справедливим.

«Цей фарсовий виступ російської влади переслідував єдину мету – створити видимість електоральної легітимності Володимира Путіна, його політики нещадних внутрішніх репресій і, насамперед, агресивної війни проти України», – вказано у резолюції.

Європарламент висловив жаль, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від позиції ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним «переобранням».

Депутати закликали членів Євросоюзу обмежити відносини з Путіним колом питань, які необхідні для регіонального миру, а також гуманітарними цілями та цілями прав людини, наприклад, обмін полоненими, повернення дітей, депортованих з України, або заклик до звільнення політичних в’язнів.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнала легітимність Володимира Путіна як президента РФ. Про це йдеться у резолюції 2540, присвяченій загибелі російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, в середені березня в Росії три дні тривала вистава, яку грала кліка фашистського режиму — так звані президентські вибори. Насправді всі результати були «намальовані» зазделегідь і їх тільки оголосили.

За сценарієм Путін «набрав» 87,28%. Інші кандидати з барського плеча «отримали» менше п’яти відсотків голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, а Леонід Слуцький – 3,20%. Всі вони пропутінські посіпаки.

Усім кандидатам від непарламентських партій та самовисуванцям, які збирали підписи, Центральна виборча комісія РФ в реєстрації відмовила.

Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає й бути не може, підкреслив у своєму зверненні 17 березня президент України Володимир Зеленський.