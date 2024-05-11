Євробачення виграв Nemo, Україна посіла третє місце

У шведському місті Мальме завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024.

Від України виступив дует співачок Аlyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Наші дівчата посіли п’яте місце за підсумками голосування журі, але в загальному підсумки, завдяки підтримці глядачів зі всього світу, виборили призове третє місце!

Переможцем прогнозовано став Nemo зі Швейцарії. Він позиціонує себе як небінарна особа, і тому просить звертатись до нього з використанням займенника «вони».

Тривалий час виконавець зі своєю композицією The Code був фаворитом букмекерів. І це справедливо — дуже класний вокал і добротна пісня.

Nemo отримав набагато більше за всіх від журі. Глядачі ж на перше місце поставили Хорватію. Але в сумі вона виявилася другою.