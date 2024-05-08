Євробачення-2024: шведський співак потрапив у гучний скандал

Гучний скандал розгорівся навколо шведського співака Еріка Сааде. Він вийшов на сцену з символом Палестини.

Зазначається, що виконавець не є учасником цьогорічного конкурсу, але виступав на відкритті разом зі співачками Елені Фурейра та Chanel. Під час виступу артист порушив правила Євробачення. Він вийшов на сцену з символом Палестини — арафаткою, яка була обмотана навколо зап’ястя.

Згідно з правилами, членам команд, виконавцям і вболівальникам заборонено демонструвати будь-які прапори країн, які не беруть участі в конкурсі, а також показувати або робити будь-які політичні жести.

Організатори Євробачення 2024 вже прокоментували інцидент. Вони зазначили, що Ерік Сааде був знайомий з правилами. Тому їм шкода, що співак їх проігнорував.

«Пісенний конкурс Євробачення — це жива програма. Усі артисти ознайомлені з правилами конкурсу. Нам шкода, що Ерік Сааде вирішив знехтувати неполітичним характером події», — йдеться в повідомленні організаторів, пише SVT.

Ерік Сааде вже прокоментував скандал. Він зазначив, що в дитинстві отримав арафат від батька, який є палестинцем. Співак зізнався, що одягнув його на зап’ястя, щоб мати щось автентичне і показати своє походження.

«Ту арафатку я отримав від батька ще маленьким хлопчиком, щоб ніколи не забувати, звідки родом. Тоді я не знав, що колись це назвуть «політичним жестом». На мій погляд, це просто расизм. Я просто хотів бути інклюзивним і носити щось автентичне для мене, але EBU, здається, вважає мою етнічну приналежність суперечливою. Це нічого не говорить про мене, але все говорить про них. Я говорю, як гасло ESC цього року: United by music», — обурився співак.

Раніше повідомлялося, що представницю Ізраїлю на пісенному конкурсі Євробачення-2024, співачку Еден Голан, супроводжуватиме охорона.

Редакція «РЕАЛу» вважає, що від аполітичності EBU аж смердить, бо політикою тут вважають й підтримку України у війні з фашистською Росією. Згадаємо, як вже три роки нашим учасникам забороняють навіть слово підтримки своїй країні сказати! Тобто EBU не розрізняє добро і зло.

До речі, звернули увагу на якусь сірість і безликість у представленні учасників Євробачення перед їх виступами — навіть на мапах немає кольорів країн. Таке враження, що це робиться для того, аби не дати Україні хоч якость бути представленній у своїх кольорах…