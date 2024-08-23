Харківщина зазнала авіаудару, є загиблі

У селі Богуславка Ізюмського району Харківської області внаслідок авіаудару, завданого ЗС РФ у ніч на п’ятницю, загинули дві людини, одна жінка постраждала. Про це повідомила ДСНС 23 серпня.

«З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники витягли тіла двох загиблих: чоловіка 1963-го і жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Крім руйнування приватних житлових будинків, авіаудар спровокував пожежу в будівлі на площі 80 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого авіаудару залучено 5 одиниць техніки та 15 співробітників ДСНС.

У свою чергу голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російських ударів по Козачій Лопані 21 серпня загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може перебувати ще одна особа. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 22 серпня росіяни скинули КАБи на Сумщину. Тоді загинуло двоє чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення.

Також у четвер росіяни атакували село Томарине у Херсонській області. Під ворожий удар потрапила 87-річна жінка, яка загинула.