 

ГУР завдало удари по військових об’єктах в трьох областях РФ

  1. 17.06.2024
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Минулої ночі дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували військові обʼєкти російських окупантів у прикордонних Бєлгородській і Воронезькій та сусідній Липецькій областях РФ.

Про це з посиланням на анонімного співрозмовника в ГУР МОУ повідомило видання «Українська правда». В той же час на офіційних масмедіа спецслужби дана тема наразі не висвітлена. Але це звичайна практика інформування наших силових структур, про операції на території країни-агресора.

Вказано, що цілями баражуючих боєприпасів стали Новолипецький металургійний комбінат та тракторний завод у Липецьку: «Обидва підприємства  використовуються агресором у військових цілях».

Однак подробиць та цілей ударів у Бєлгородській і Воронезькій областях джерело ГУР МОУ не назвало: «Інформація про наслідки атаки уточнюється».

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