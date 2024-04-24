Грецію накрила потужна піщана буря з Сахари, в Україні брудні дощі

Фантастика у реальності… Грецію накрила потужна піщана буря, яка призвела до надзвичайних ситуацій та обмежень. Про це повідомляє BBC.

Якість повітря погіршилася в багатьох частинах країни, а в середу вранці Акрополь в Афінах перестало бути видно через пил. Хмара сягнула на північ аж до Салонік.

«Це один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску із Сахари з 21-22 березня 2018 року, коли хмари накрили, зокрема, острів Кріт», — розповів директор з метеорологічним дослідженням Афінської обсерваторії Костас Лагувардос.

Тому греків, які мають респіраторні захворювання, закликали обмежити час перебування на відкритому повітрі, носити захисні маски та уникати фізичних навантажень, поки хмари пилу не розсіються.

Водночас, за даними Kathimerini, у середу, 24 квітня, пилова хмара над Грецією поступово зменшуватиметься, оскільки вітер понесе її далі на схід.

В південних областях України пройшли так звані «брудні» дощі через пісок із Сахари, який винесло на Балканський півострів. Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології у середу, 24 квітня.

«Вчора, 23 квітня, циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі «змили» більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Оскільки висотні повітряні потоки мають західний переніс, циклон з Європи дійшов і до території України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вранці жителі Миколаївщини могли спостерігати «брудний» дощ.

«Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами. Попередні висновки щодо якості атмосферного повітря в м. Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) не зафіксовано», – запевнили метеорологи.

Також вони опублікували супутниковий знімок, на якому видно, що циклон також охоплює Одеську і Херсонську області.

Мешканці південних регіонів України вранці публікують фотографії і відео авто та будівель, вкритих дрібними краплями бурого кольору.

Нагадаємо, 31 березня пилом з Сахари накрило Прикарпаття, а вже 1 квітня така ситуація була вже по всій Україні. Тоді ж пісок із Сахари накрив Швейцарію і Францію. Мова йшла приблизно про 180 тисяч тонн дрібних частинок піщаного пилу з Північної Африки, які дістались Європи.