Гол Довбика допоміг Жироні розгромити Кадіс

Сьогодні в іспанській Примері в рамках 32-го туру Жирона вдома зіграла із Кадісом. Команда наших Артема Довбика і Віктора Циганкова впевнено перемогла з рахунком 4:1.

Третій гол в матчі записав на свій рахунок Довбик.

Жирона продовжує займати 3 місце. В її активі стало 68 очок. У Барселони, яка йде другою, 70 і матч в запасі. Але цей матч в цьому турі з «Реалом», який впевнено лідирує.

Довбик в чемпіонаті Іспанії після цієї гри продовжує залишатися кращим снайпером із 18 голами. Беллінгем з «Реалу» і Будемир з «Осасуни» мають в своєму активі по 16 голів. По системі гол+пас Довбик теж на першому місті — 23 очки. Левандовски з Барси має 21 (13+8).