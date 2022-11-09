Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про відступ з Херсона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні під час брифінгу сказав дуже теплі слова на адресу бійців ЗСУ. Він назвав наших захисників хоробрими й здатними звільняти українські землі.

Таким чином голова Альянсу прокоментував заяви військового керівництва РФ щодо відходу з Херсону.

А саме підкреслив, що всі чули заяви, але щодо дій, то необхідно зачекати й подивитися. При цьому додав, що українська армія вже доводила, що вона здатна вирішувати найскладніші завдання.

«Ми бачили оголошення, але поки зачекаємо і подивимося, що буде там відбуватися. Але що нам відомо — що Росію спершу витіснили з-під Києва Києва, далі — на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсона. Це надихаюче — бачити, що хоробрі українські військові спроможні звільняти нові й нові території», — зазначив Столтенберг.

Генсек додав, що це, передусім, заслуга мужності й професійності українських військових, але вкрай важливу роль відіграє і західна допомога.

Нагадаємо, в Офісі президента України так само стримано поки реагують на наказ російським військовим від Шойгу розпочати відхід з правого берега Дніпра.