 

Генсек НАТО прокоментував заяви РФ про відступ з Херсона

  1. 09.11.2022
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні під час брифінгу сказав дуже теплі слова на адресу бійців ЗСУ. Він назвав наших захисників хоробрими й здатними звільняти українські землі.

Таким чином голова Альянсу прокоментував заяви військового керівництва РФ щодо відходу з Херсону.

А саме підкреслив, що всі чули заяви, але щодо дій, то необхідно зачекати й подивитися. При цьому додав, що українська армія вже доводила, що вона здатна вирішувати найскладніші завдання.

«Ми бачили оголошення, але поки зачекаємо і подивимося, що буде там відбуватися. Але що нам відомо — що Росію спершу витіснили з-під Києва Києва, далі — на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсона. Це надихаюче — бачити, що хоробрі українські військові спроможні звільняти нові й нові території», — зазначив Столтенберг. 

Генсек додав, що це, передусім, заслуга мужності й професійності українських військових, але вкрай важливу роль відіграє і західна допомога. 

Нагадаємо, в Офісі президента України так само стримано поки реагують на наказ російським військовим від Шойгу розпочати відхід з правого берега Дніпра. 

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