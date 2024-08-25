 

Франція може відчутно допомогти Україні у протистоянні Росії

  1. 25.08.2024
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Арешт у Франції Павла Дурова може серйозно зашкодити російським окупантам в Україні. Принаймні про це попереджають самі загарбники та рашистські «воєнкори» в своїх… телеграм-акаунтах.

Річ у тім, що дітище Дурова – Телеграм – стало для інтервентів основним засобом зв’язку: «Дуже багато інформації йде по закритим чатам і не тільки, і всі військові знають це».

Більше того, пропагандисти стверджують, що за допомогою Телеграм Росія б’є по Україні ракетами, веде обстріли артилерією і авіацією…

Однак, на жаль, поки що нічого не вказує на те, що французьких правоохоронців цікавить цей аспект функціонування Телеграма. Вони стривожені його використанням злочинцями у самій Франції: наркомафія, організована злочинність, шахраї, дитяча порнографія тощо.

Але є надія, що якщо Телеграм буде законно засуджений за ці злочини, то його бодай частково закриють. І це буде корисно для України.

Зрозуміло, що Дуров персонально не скоював усі вищевказані злочини, але він надав зручну комунікацію для злочинців і російських окупантів. І при цьому відмовлявся від модерації і співпраці зі слідчими.

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