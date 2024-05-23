ФІФА ініціює перегляд правил визначення офсайду

ФІФА ініціює перегляд правил офсайду законотворчим футбольним органом Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB).

Про це повідомляє The Athletic.

Асоціація пропонує змінити правила визначення положення поза грою. За їхньою пропозицією, нападник залишатиметься у грі, якщо будь-яка частина його тіла, якою він може забити, знаходиться на одному рівні з останнім захисником.

Тобто, навіть якщо інші частини тіла нападника попереду захисника, він не буде вважатися «поза грою», якщо хоча б одна частина тіла, що б’є по м’ячу, знаходиться на одній лінії.

Наразі футболіст перебуває в офсайді, якщо будь-яка частина його голови, тіла або стопи знаходиться ближче до лінії воріт суперника, ніж м’яч і суперник, і якщо він перебуває на чужій половині поля.

Такі нововведення вже відбувалися у італійському футболі до 18 років та в змаганнях різних вікових груп у Нідерландах та Швеції.

Тепер ФІФА хоче, щоб ці випробування були поширені на інші країни та на дорослий футбол. Зазначається, що IFAB погодилася випробувати цю ідею.

Нагадаємо, останнього разу зміни в правила вносили в грудні 2023 року. Тоді повідомлялося, що поки зміни будуть чинними у США. Керівництво МЛС остаточно втомилося від затягування часу футболістами під час матчів. Аби пришвидшити гру ліга внесла зміни до правил, які набудуть чинності вже з наступного сезону.

Відтепер гравець, який перебуватиме на газоні щонайменше 15 секунд з підозрою на травму, буде виведений за бокову лінію медичною бригадою та отримуватиме допомогу мінімум 2 хвилини.

Це правило не розповсюджуватиметься на випадки, коли після фолу на травмованому була показана жовта або червона картка.

Ще одне правило стосуватиметься замін. Якщо гравець, який має покинути поле, не робить цього за 10 секунд, то футболіст, який має вийти на заміну, вийде на поле не раніше ніж через 1 хвилину під час наступної паузи, тобто хвилину команда гратиме в меншості. Правило не стосуватиметься на воротарів та травмованих.

Також до правил внесли зміни і для арбітрів. Відтепер вони, за прикладом змагань в американському футболі, оголошуватимуть свої рішення після перегляду VAR на весь стадіон.