 

Фіцо грубо висміяв збір словаків на снаряди для України

  1. 30.04.2024
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував словаків, які самотужки збирали гроші на допомогу Україні і назвав їхні дії «пердінням», яке ні на що не вплине, передає видання Denik N.

Фіцо сказав, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але додав, що Сполучені Штати схвалили 60 мільярдів доларів допомоги Україні, Євросоюз також схвалив десятки мільярдів євро.

«В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є», – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.

Говорячи про гроші, які словакам вдалося зібрати для допомоги Україні, Фіцо вжив вираз чеською «prd do Stromovky» («пердіння у Стромовці»), яка має той же сенс, що й «крапля у морі».

Ініціатори збору вже відреагували, заявивши, що Фіцо образив усіх прихильників ініціативи, насамперед 99-річного Отто Сімка.

«Нашою основною метою було символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ», – додає ініціатива.

Учасникам ініціативи вдалося зібрати майже чотири мільйони євро.

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