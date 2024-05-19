 

Ф’юрі попросив Усика провести разом відпустку в Україні

  1. 19.05.2024
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Наскільки неадекватним виглядав декілька місяців поспіль перед боєм з Усиком Тайсон Ф’юрі, настільки виваженим і приємним він представ після нічного поєдинку.

Ф’юрі не тільки прийняв поразку, але й з повагою висловився на адресу Олександра, декілька разів спілкувався з ним особисто. І навіть виказав бажання провести свою відпустку в Україні.

Більше того, схоже, що це може стати реальністю — Усик погодився. А виглядало все серйозно, а не як жарт.

«Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною», — сказав Ф’юрі.

«Без проблем, друже», — відповів Усик.

Нагадаємо, Усик став першим з квітня 2000 року абсолютним чемпіоном світу з боксу. Причому, до сьомого раунду він програвав опоненту, поки не перевернув бій на свою користь. З сьомого по десятий раунд він буквально заганяв британця, апогеєм чого став нокдаун у 9-му раунді.

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