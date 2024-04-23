Двох гравців АПЛ заарештували за підозрою у зґвалтуванні

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  1. 23.04.2024
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Двох 19-річних гравців, які представляли один із клубів англійської Прем’єр-ліги, заарештували за підозрою у зґвалтуванні. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, одного із цих футболістів затримали прямо на стадіоні, назва якого не вказується. Після цього він провів ніч у камері, а пізніше його допитали слідчі. Другого підозрюваного було затримано та допитано наступного дня.

Один із чоловіків звинувачується в нападі та співучасті у зґвалтуванні. Другого 19-річного чоловіка заарештували за підозрою у зґвалтуванні. Наголошується, що зґвалтування могло статися минулої п’ятниці. Жертва злочину звернулася до правоохоронних органів через кілька годин після події.

На даний момент обидва підозрювані випущені на волю під заставу.

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