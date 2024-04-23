Двох гравців АПЛ заарештували за підозрою у зґвалтуванні
Двох 19-річних гравців, які представляли один із клубів англійської Прем’єр-ліги, заарештували за підозрою у зґвалтуванні. Про це повідомляє The Sun.
За інформацією джерела, одного із цих футболістів затримали прямо на стадіоні, назва якого не вказується. Після цього він провів ніч у камері, а пізніше його допитали слідчі. Другого підозрюваного було затримано та допитано наступного дня.
Один із чоловіків звинувачується в нападі та співучасті у зґвалтуванні. Другого 19-річного чоловіка заарештували за підозрою у зґвалтуванні. Наголошується, що зґвалтування могло статися минулої п’ятниці. Жертва злочину звернулася до правоохоронних органів через кілька годин після події.
На даний момент обидва підозрювані випущені на волю під заставу.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)