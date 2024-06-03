Дві країни дозволили використання F-16 для ударів по цілях на території РФ

Вже незабаром Україна має почати отримувати перші літаки F-16. На сьогодні маємо підтвердженні зобов’язання щодо надання цих винищувачів від трьох європейських країн — Данії, Нідерландів і Бельгії. Саме в такому порядку вони мають надати літаки.

З цих трьох партнерів двоє надали дозвіл на використання F-16 для ударів і по військових об’єктах на території фашистської Росії.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна нададасть Україні такий дозвіл. Про це пише Politico.

«Ми застосовуємо (до літаків – Ред.) той же принцип, що й до усіх інших поставок зброї – відколи ми передали її Україні, Україна вирішує, як її використовувати. Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону так, як це визначено Статутом ООН, що означає, що вони можуть застосовувати зброю для ураження військових цілей, які їй необхідно уразити з метою самооборони», — сказала Оллонгрен.

До речі, вона була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї тих союзників, які їх встановлювали.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен ще 30 травня повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії. Про це Расмуссен сказав журналістам в Брюсселі.

Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.

«Коротка відповідь – так», – сказав Расмуссен.

«Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об’єкти на території агресора», – пояснив міністр.

А ось прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо перед цим заявив, що Україна зможе використовувати передані його країною винищувачі F-16 тільки на своїй території.