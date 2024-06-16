 

Дві бригади НГУ провели успішний наступ на Лиманському напрямку

  1. 16.06.2024
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Позиції, звільнені бійцями дванадцятої окремої бригади спеціального призначення «АЗОВ» Національної гвардії в Кремінському лісі на Лиманському напрямку, насправді були відбиті у російських окупантів більше тижня тому.

Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та в сусідніх районах Харківщини і Донеччини, вказавши, що «азовці» «просунулися в глибину оборони росіян на 800 метрів». Дивись його мапу.

А вже сьогодні о десятій годині служба зв’язків з громадськістю підрозділу у своєму Телеграм-каналі уточнила географію, час та склад учасників операції:

«Азов» спільно з першою бригадою оперативного призначення «Буревій» НГУ 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві. В результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на один кілометр в глибину та на два км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку».

Тобто, виходить, що дані звільнені території, про які вчора першим повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», були звільнені понад півтора місяці тому…

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