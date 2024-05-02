Дрони завдали удару по Афіпському НПЗ в РФ

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати атакували Афіпський нафтопереробний завод, розташований в селищі Афіпський (на мапі позначено червоним значком) на південний захід від Краснодара (близько 370 кілометрів від найближчої вільної української території).

Про це повідомив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ»: «Як намагаються переконати кацапи, БПЛА збили або посадили на підльоті. За словами місцевих орків, було три вибухи в районі третьої ночі».

Телеграм-канал незалежного (фактично опозиційного) видання «ASTRA» також підтвердив атаку на Афіпський НПЗ, оприлюднивши відзняте місцевими жителями відео, на якому чути потужний вибух.

Втім, на момент написання цих рядків результат атаки був невідомий. Однак сама спроба вже є позитивом. Адже сила дронових атак саме в тому, що, хоча меншість камікадзе досягає цілі, за рахунок їх масовості ефект виглядає солідно. Так, відомо, що внаслідок попередніх атак на НПЗ країна-агресор втратила 20% свої потужностей у нафтопереробці.