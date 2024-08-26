 

Дрони завдали удари по аеродрому в Енгельсі

  1. 26.08.2024
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Сьогодні вранці ударні безпілотні літальні апарати літакового типу атакували військовий аеродром російських окупантів біля міста Енгельс Саратовської області РФ (573 кілометри до найближчої ділянки підконтрольного Україні державного кордону).

Наразі наслідки невідомі, але щонайменше два дрони-камікадзе врізалися в багатоповерхівки в поруч розташованих Саратові та Енгельсі. Про це масово повідомляють місцеві жителі, оприлюднюючи в соціальних мережах відповідні відео.

Зрозуміло, що ці влучання випадкові; можливо, вони спричинені засобами радіоелектронної боротьби. Про жертви серед місцевого населення інформації наразі немає. Хоча випадковість відносна, адже головна першопричина будь-яких вибухів — це  війна, що Росія розв’язала і веде проти України.

Тим часом міністерство оборони фашистської РФ заявило про збиття дев’яти БПЛА у Саратовській області, трьох у Курській, по два над Бєлгородською, Брянською і Тульською областями і по одному над Орловською і Рязанською.

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