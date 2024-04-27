Дрони завдали потужного удару по військовому аеродрому в РФ

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати атакували військовий аеродром російських окупантів біля станиці Кущевська Краснодарського краю. Першими про це повідомили місцеві жителі, які чули потужні вибухи і бачили масштабну пожежу на об’єкті, та як на нього їхали пожежні машини.

Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив факт удару по аеродрому, але нічого не вказав про результати. В свою чергу, незалежне (фактично опозиційне) російське видання ASTRA з посиланням на джерела у екстрених службах стверджує, що мало місце ураження військових літаків. Подробиці невідомі.

З’явився ролик, на якому пожежники гасять вогонь начебто на цьому об’єкті. Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» зробив вкрай важливий коментар:

«Зверніть увагу, на відео видно блоки УМПК, якими оснащують російські ФАБи, перетворюючи їх на керовані авіабомби. Удар явно результативний».

Тобто, навіть якщо раптом на ролику інший аеродром, це все одно сталося недавно і свідчить за ефективний удар.