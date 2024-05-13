Дрони вразили дві стратегічно важливі цілі в Росії

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати Служби безпеки України успішно атакували нафтобазу «Осколнєфтєснаб» біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ та електричну підстанцію Єлецька (500 кВ) Липецької області РФ.

Про це об 11:09 з посиланням на анонімного співрозмовника в СБУ повідомила Українська правда. На офіційних же медіаресурсах СБУ про це нічого не сказано. Це традиційна практика інформування нашими спецслужбами про специфічні події.

Пожежу на підстанції раніше досить широко висвітлили місцеві жителі; визнав її, як наслідок атаки дронів, і місцевий губернатор. СБУ не вказала наслідки атаки, але розповіла про значення підстанції:

«Живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію «Станова» та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами».

Інформації про нафтобазу менше. Ми наразі не помітили ніяких підтверджень від місцевих жителів. Однак джерело УП в СБУ стверджує, що вибухи, про які писали мешканці Бєлгорода минулої ночі, сталися саме на ній.

Конкретні наслідки удару не вказані, натомість зазначено, що «Осколнєфтєснаб» – найбільша регіональна паливна компанія в Бєлгородській області.