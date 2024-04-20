Дрони влучили в електропідстанцію біля російського Брянська
Минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів сталася сильна пожежа на електричній підстанції у селищі Вигоничи на південний захід від російського Брянська.
Про це масово повідомляли місцеві жителі, оприлюднюючи в інтернеті відповідні відео.
Губернатор області Олександр Богомаз заявив про збиття протиповітряною обороною шести дронів-камікадзе літакового типу і визнав, що внаслідок падіння уламків відбулося загоряння об’єкту енергетичної інфраструктури.
Цікаво, що міністерство оборони фашистської РФ заявило про збиття протиповітряною обороною над Брянською областю минулої ночі одразу десяти баражуючих боєприпасів.
В Брянске все сбили. повреждений нет pic.twitter.com/HpXj8ebAWl
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 19, 2024
https://t.co/Yzbr6Q7Cop
🔴В выгоничах работает ПВО. Горит подстанция pic.twitter.com/BOADVYnQih
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 19, 2024
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