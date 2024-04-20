Дрони влучили в електропідстанцію біля російського Брянська

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  1. 20.04.2024
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Минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів сталася сильна пожежа на електричній підстанції у селищі Вигоничи на південний захід від російського Брянська.

Про це масово повідомляли місцеві жителі, оприлюднюючи в інтернеті відповідні відео.

Губернатор області Олександр Богомаз заявив про збиття протиповітряною обороною шести дронів-камікадзе літакового типу і визнав, що внаслідок падіння уламків відбулося загоряння об’єкту енергетичної інфраструктури.

Цікаво, що міністерство оборони фашистської РФ заявило про збиття протиповітряною обороною над Брянською областю минулої ночі одразу десяти баражуючих боєприпасів.

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