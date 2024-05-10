 

Дрони успішно атакували НПЗ біля Калуги

  1. 10.05.2024
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Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували нафтопереробний завод «Перший завод» у Дзержинському районі Калузької області РФ (до трьохсот кілометрів до найближчого кордону з Україною).

Про це масово повідомляли місцеві жителі, які чули польоти дронів-камікадзе і кілька потужних вибухів, а потім спостерігали сильну пожежу на підприємстві. Декілька відео останньої були викладені в інтернет.

Губернатор Владислав Шапша заявив, що пожежа була погашена ще до сьомої години, у що важко повірити, зважаючи на її масштаби. Відомо, що горіли три ємності з дизпаливом і одна з мазутом. Про ушкодження обладнання наразі нічого невідомо.

Під час попередньої атаки, яка мала місце у ніч на 15 березня цього року, теж сталася сильна пожежа і було ушкоджене обладнання.

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