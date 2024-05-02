Дрони успішно атакували енергетичні об’єкти в двох областях РФ

Минулої ночі внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в Орловській і Курській областях фашистської РФ, про що розповіли їх губернатори (відповідно, Андрій Кличков та Роман Старовойт).

Перший стверджує, що процес знищення дронів-камікадзе протиповітряною обороною окупантів призвів до пошкодження енергетичної інфраструктури в Глазуновському і Свердловському районах.

Кличков визнав, що це «призвело до часткового порушення електропостачання ряду домоволодінь», однак з його слів зрозуміти масштаб відключень важко.

Старовойт більш зрозуміло пояснив, що через обрив ліній електромереж внаслідок атаки баражуючим боєприпасом без світла залишилося селище Понири (на мапі позначено червоним значком).

Звісно, губернатори намагаються применшити наслідки подібних атак, однак не можуть повністю їх замовчувати.