Дрони уразили НПЗ, нафтобазу і меткомбінат в РФ

Минулої ночі вітчизняні ударні безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили Волгоградський нафтопереробний завод, Новолипецький металургійний комбінат (Липецька область РФ) і нафтобазу «Калуганєфтєпродукт».

Про це о 9:58 повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела в ГУР МОУ. Його пресслужба на своїх офіційних медіаресурсах про це нічого не пише. Це традиційна практика анонімного повідомлення гарячих тем від наших силових структур.

Точні результати ударів наразі невідомі. Тим часом у соціальних мережах та Телеграм-каналах минулої ночі з’явилися відео, відзняті місцевими жителями з пожежами на Волгоградському НПЗ та Новолипецькому МК.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров визнав атаку на НПЗ і заявив, що пожежу вже ліквідовано, а жертв немає…