Дрони розбили військовий аеродром в Волгоградській області РФ

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  1. 22.08.2024
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Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати успішно атакували військовий аеродром російських окупантів Маринівка поруч з селищем Октябрьський Калачаєвського району Волгоградської області РФ (приблизно 435 кілометрів від найближчої вільної української території).

Місцеві жителі ще з глибокої ночі почали знімати і викладати в соціальні мережі численні відео з сильною пожежею та характерними звуками і спалахами надпотужних вибухів крупнокаліберних боєприпасів.

Вже ранкові відео не змінилися – здалеку видно величезний шлейф густого чорного диму і ті самі надпотужні вибухи. Очевидці припускають, що це детонують авіаційні бомби чи ракети. Але не можна виключати, що горить пальне.

Тамтешній губернатор Андрій Бочаров визнав факт атаки дронів-камікадзе і заявив, що більшість з них була збита, а пожежа розпочалася через уламки; людських жертв начебто немає.

З супутникових знімків відомо, що дев’ятнадцятого серпня в Маринівці перебували чотирнадцять бомбардувальників «Су-24» і п’ятнадцять винищувачів-бомбардувальників «Су-34».

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