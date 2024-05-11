Дрони підірвали Волгоградський НПЗ

Минулої ночі ударні безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно атакували Волгоградський нафтопереробний завод в РФ. Принаймні про це о 13:07 повідомила «Українська правда» з посиланням на своє неназване джерело в ГУР МОУ.

Стверджується, що о 3:45 одинадцятого травня дрони-камікадзе влучили по установкам первинної переробки нафти «АВТ-1» і «АВТ-6». Масштаби пошкодження уточнюються.

Але вже відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім з них. Також виведено з ладу димову трубу печі «П-1».

Пресслужба ГУР МОУ на своїх офіційних ресурсах про цю подію нічого не вказує. Але це звична практика наших силових структур – озвучувати важливу оперативну інформацію через ЗМІ. Раніше усі такі повідомлення підтверджувалися.

Однак цього разу вперше ми не помітили в інтернеті повідомлень про цю подію від місцевих жителів, які зазвичай встигають багато чого відзняти. Тому, інформація все-таки потребує альтернативного підтвердження.

На фото наслідки удару по цьому НПЗ 3-го лютого.