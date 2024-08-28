Дрони підірвали нафтобазу Вятка в Кіровській області РФ

Сьогодні в першій половині дня (після десятої години ранку) щонайменше чотири ударні безпілотні літальні апарати літакового типу атакували нафтобазу Вятка (в місті Котельнич Кіровської області РФ (1126 кілометрів до найближчої контрольованої Україною ділянки державного кордону).

Про це масово повідомляють місцеві жителі, оприлюднюючи в соціальних мережах відео з польотами дронів-камікадзе і їх вибухами. За одними даними, всього було чотири БПЛА, за іншими п’ять.

Наслідки не однозначні: хтось каже про незначне загоряння, а хтось про пожежу двох резервуарів (всього на нафтобазі їх більше пів сотні). Однак відео з великою пожежею наразі ми не помітили.

Російські засоби масової інформації також вказують, що дрони атакували нафтобазу вже тоді, коли там працювали пожежники після перших прильотів. Один з роликів відзнятий рятувальниками саме в цей момент. Можливо, атака ще продовжується.

Зазначимо, що до сьогодні Кіровська область РФ жодного разу атакована не була.