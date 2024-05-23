Дрони ГУР атакують об’єкти ВПК у російському Татарстані

В Татарстані, що входить до складу фашистської Росії, триває операція Головного управління розвідки МОУ з ураження об’єктів військово-промислового комплексу за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерело у ГУР.

Зазначається, що ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовуєтья у воєнній галузі.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників із Нижньокамської ТЕЦ, «Нижньокамськвуглецю», «Оргсинтезу», «Танеко», «Таиф-НК», «Нижньокамськнафтохіму» та «Нижньокамськшини».

Через атаку українських безпілотників припиняли роботу обидва аеропорти російського регіону – в Казані та Нижньокамську.

Нагадаємо, раніше об’єкти в Татарстані вже потрапляли під удари. Так, 17 квітня місцеві жителі повідомляли, що чули і бачили потужні вибухи в районі особливої економічної зони «Алабуга», на якій російські окупанти виготовляють дрони-камікадзе типу іранських «Шахедів», недалеко від Казані.

Тоді ударні безпілотні літальні апарати Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували авіаційний завод імені Горбунова у Казані, де виготовляються та ремонтуються бомбардувальники «Ту-22М» і «Ту-160М». Місцеві засоби масової інформації та користувачі соціальних мереж повідомили, що перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги та розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

А 17 березня у вищому танковому командному училищі на Оренбурзькому тракті в російській Казані спалахнула пожежа. Telegram-канал Baza повідомляв що на території танкового училища горять казарми, і вогонь уже перекидається на покрівлю.