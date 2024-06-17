Дрони атакували військовий об’єкт в Краснодарському краї РФ

Щонайменше один ударний безпілотний літальний апарат вчора впав чи був збитий біля міста Тихорецьк Краснодарського краю РФ, біля якого розташовані арсенал окупантів і військовий аеродром, а також станція нафтопроводу.

Про це з посиланням на місцевих жителів (зокрема, на активіста Віталія Вотановського) повідомляють російські новинні пабліки. Але подробиць немає. Тихорецьк розташовано приблизно в 330 кілометрах від найближчої вільної території України.

Також минулої ночі в сусідньому Ростові-на-Дону (ще ближчому до України) мешканці спостерігали яскраві спалахи над електропідстанцією, після чого частина міста залишилася без світла.

Пресслужба компанії «Россети Юг» згодом факт підтвердила, але заявила, що це не пов’язано з військовими діями: начебто сталося коротке замикання внаслідок випадкового потрапляння на підстанцію плівки для упаковки з сусіднього будівельного майданчика.