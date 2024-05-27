 

Дрон вразив військовий об’єкт в РФ на рекордній відстані

  1. 27.05.2024
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Ударний безпілотний літальний апарат Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей «Воронеж М» біля міста Орськ Оренбурзької області РФ.

Про це з посиланням на анонімного співрозмовника в ГУРМОУ повідомило видання «Українська правда». Це усталена практика наших силових структур інформування про специфічні теми.

Наслідки ураження наразі невідомі, але акцент робиться на рекордній відстані, яку подолав дрон-камікадзе – понад 1800 кілометрів. (Відстань між РСДВ і найближчою вільною територією України складає 1600 км).

Російські новинні медіа повідомляли, що під Орськом впав БПЛА, який, можливо, атакував військовий об’єкт. Інші з посиланням на місцевих жителів вказували, що дронів було кілька, а один таки влучив в РСДВ (на фото).

З урахуванням розмірів колосальної «антени» зрозуміло, що їй камікадзе суттєвої шкоди завдати не міг.

Головне завдання РСДВ «Воронеж-М» — виявляти ракети, у тому числі з ядерними боєголовками, на відстані до шести тисяч кілометрів.

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